Берлускони не дал Абрамовичу установить мировой рекорд

Владелец «Челси» не смог купить восходящую звезду бразильского футбола даже за 100 миллионов евро

Неудачей закончилась попытка Романа Абрамовича установить новый мировой рекорд на трансферном рынке, передает «КП». Сделка по приобретению восходящей звезды бразильского футбола Кака за фантастическую сумму в 100 млн. евро сорвалась.



24-летний полузащитник по праву считается самым перспективным игроком планеты (кстати, его настоящее имя - Рикардо Изексонс Душ Сантуш Лейте - звучит куда благозвучнее, нежели псевдоним). Он был куплен «Миланом» три года назад в бразильском клубе «Сан-Паулу» за 8,5 миллиона евро. Однако с тех пор его цена выросла многократно. В минувшем сезоне он в 12 матчах Лиги чемпионов сумел забить 5 мячей, а в серии А отличился 14 раз в 36 играх. Кроме того, в сборной Бразилии он стал одним из участников знаменитого «волшебного квадрата»: Роналдинью, Роналдо, Кака и Адриану.



Сразу после окончания чемпионата мира за право получить в свои ряды Кака развернулась настоящая битва. Мадридский «Реал» предложил «Милану» 50 тысяч евро. Хозяин «Челси» Роман Абрамович посчитал, что торг здесь не уместен и убил конкурентов цифрой в 100 млн. евро. Помимо финансовой составляющей, Роман Аркадьевич апеллировал еще и к честолюбию бразильца. Ведь «Милан» оказался замешан в коррупционном скандале в серии А и хотя в отличие от трех остальных грандов избежал ссылки во вторую лигу, однако лишился права участвовать в Лиге чемпионов. Перейдя в «Челси», Кака получил бы возможность блеснуть в самом престижном клубном турнире мира.



Однако мечте чукотского олигарха не суждено было сбыться. Хозяин «Милана» экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил:



- Кака не продается ни за какие деньги. Более того, он продлил свой контракт с «россоньери» до 2011 года, таким образом мы положили конец слухам о его переходе в «Челси» или «Реал».