Олимпийскую деревню строят на ядерном могильнике

Под будущим комплексом летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне находится захоронение ядерных отходов.

Под будущим комплексом летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне находится захоронение ядерных отходов. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британский еженедельник Express On Sunday.

Захоронение произведено в 1959 году на территории, отведенной под строительство Олимпийской деревни, а также один из стадионов. При этом, отмечает еженедельник, не осталось карт точного местонахождения этих опасных для здоровья материалов.

Известно только, что они были захоронены на глубине трех метров в подвалах разрушенных домов.

Территория под олимпийские объекты была отведена мэрией Лондона на востоке столице, в бывшей индустриальной зоне.