Лужный еще раз выступил за «Арсенал»

Крепкая дружба с игроками "Арсенала" стала причиной визита Олега Лужного в Лондон. Защитник, который с 1999 по 2003 год играл за "канониров" принял вчера участие в торжествах прощания Денниса Бергкампа с командой.



Прощальный матч известного голландского футболиста прошёл на арене "Эмиратс Стадиум". Матч-прощание стал дебютным поединком на отстроенной арене. В поединке кроме Олега Лужного сыграли также Тьери Анри, Эдгар Давидс, Патрик Виейра, Иан Райт, Ли Диксон, Девид Симен, Марк Овермарс, Эммануэль Пети, Эду, Франк Райкаард, Марко ван Бастен и многие-многие другие. На последние 10 минут игры на поле вышел 59-летний Йохан Кроифф.



В прощальном матче Бергкампа "Арсенал" играл с "Аяксом". "Канониры" победили 2:1, передает «Наш спорт».