У знаменитой спортсменки украли все награды

У прыгуньи с шестом Татьяны Григорьевой из Австралии украли коллекцию наград, в числе которых – серебро Олимпиады-2000, бронза чемпионата мира-99 и золото Игр стран Содружества-2002.



Как информирует ИТАР-ТАСС, об этом сообщила в понедельник полиция австралийского Брисбена. Медали были похищены из дома в Брисбене. Это известие Григорьева встретила за рубежом, готовясь выступить 27 июля на турнире в столице Швеции Стокгольме. Согласно источнику в полиции, спортсменка осталась «глубоко потрясена» этим событием.