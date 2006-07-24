«Ливерпуль» возглавил рейтинг всех чемпионатов Англии

"Ливерпуль" обогнал "Манчестер Юнайтед" и возглавил таблицу, учитывающую показатели всех чемпионатов Англии, начиная с самого первого. Таблица была опубликована в газете Times в понедельник, сообщает Reuters.



Согласно таблице, в которой за победу присуждается три очка, за ничью - одно, "Ливерпуль" набрал 5927 очков в 3643 матчах - в среднем 1,63 очка за игру. Чемпионаты страны разыгрываются с 1888 года, "Ливерпуль" 18 раз становился сильнейшим.



Выигравший 15 чемпионатов "Манчестер Юнайтед" занял второе место с 5337 очками в 3287 матчах - в среднем 1,62 очка за матч. За ним следует 13-кратный чемпион "Арсенал", набравший 5780 очков в 3643 матчах - 1,59 очка за игру.



Несмотря на то, что "Лидс Юнайтед" провел лишь 2063 матча в высшем дивизионе, он занял четвертое место с 1,48 очка за матч. Затем идут "Астон Вилла" (1,47), "Тоттенхэм" (1,44), "Ньюкасл" (1,43), "Вулверхэмптон" (1,42) и "Бенли" (1,41). Чемпион последних двух лет "Челси" занимает 14-е место (1,39 очка).



Участвовавший в первом чемпионате "Эвертон" сыграл больше остальных клубов в высшем дивизионе Англии - 4027 матчей. "Ливерпуль" же одержал больше всех побед - 1674. "Эвертону" также принадлежит рекорд по числу ничьих (987) и поражений (1402), передает NEWSru.com.