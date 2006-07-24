Москва ждет Кубок Стэнли

Впервые за три года приз, вручаемый лучшему клубу североамериканской Национальной хоккейной лиги, посетит Москву. 2-го августа в российскую столицу прибудет один из самых престижных трофеев мирового хоккея - Кубок Стэнли - привезет его обладатель в составе "Каролины Харрикейнз" россиянин Олег Твердовский.



Кубок Стэнли пробудет в стране всего 24 часа, сообщает ИТАР-ТАСС. Одна из презентаций пройдет в фитнес-центре Gold's Gym, куда поздравить соотечественника придут другие "звезды" НХЛ - Вячеслав Фетисов и Алексей Ковалев.



По старой традиции, на трофее выгравированы имена всех хоккеистов, кто хотя бы однажды становился его обладателем. Имя Твердовского выгравировано дважды. В 2003 году он становился обладателем Кубка, выступая за "Нью-Джерси Дэвилз". Тогда Олег в первый раз воспользовался своим правом привести на родину знаменитый трофей.