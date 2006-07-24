Суд оштрафовал боксера-хулигана

Суд болгарского Пловдива оштрафовал на 2 тысячи левов (около 1 тысяч 300 долларов) турецкого боксера Седжукук Айдына (60 кг) и его тренера и технического директора сборной Турции Эсалетина Пектогана за хулиганство во время чемпионата Европы по боксу, передает «Газета.Ru».

Инцидент произошел в ходе боя предварительной стадии в весовой категории 60 кг Седжукук с англичанином Франклином Гевином. Проигрывая по очкам, турецкий боксер стал грубо нарушать правила ведения поединка, за что получил несколько предупреждений от рефери, а после третьего замечания в конце 3-го раунда итальянский рефери Фаусто Чекет остановил поединок и дисквалифицировал турка. На решение арбитра турецкий боксер шумно начал выражать свое возмущение, бросал перчатки, ногами ломал рекламные щиты. И боксер, и его секундант грубо высказывались в адрес судьи.

Все это происходило на ринге в присутствии зрителей и почетных гостей ЧЕ. После того, как рефери покинул ринг, к нему подошел серебряный призер Олимпийских игр-2004 турок Атагюн Ялчикая, бросил бутылкой и плюнул в лицо. После чего Пектоган нанес итальянцу удар в лицо. После этого всплеск эмоций продолжился в раздевалке, которой был нанесен материальный ущерб.

На экстренном заседании исполком Европейской ассоциации любительского бокса (ЕАБА) принял решение дисквалифицировать Айдына на пять лет, а его тренера и технического директора сборной Турции Эсалетина Пектогана - пожизненно. Теперь свое решение вынесли судебные власти. Боксера обвинили в хулиганстве и поломке чужого имущества, тренера - в нанесении телесных повреждений и хулиганстве. При рассмотрении этого дела было принято во внимание то обстоятельство, что инцидент произошел на глазах общественности и грозил вылиться в масштабную потасовку с непредсказуемыми последствиями. Также случившееся нанесло серьезный моральный ущерб имиджу европейского бокса и ЕАБА. С другой стороны, суд счел смягчающим обстоятельством то, что оба провинившихся ранее не были привлечены к судебной ответственности. Итальянская сторона - рефери Чекет и президент Итальянской федерации бокса Рикардо ди Джиоралами - согласились с решением и признали дело закрытым. В свою очередь, вице-президент Турецкой боксерской федерации Эйб Гюзгеч лично принес извинения судье, оргкомитету и руководству ЕАБА. Он признал вердикт справедливым, но вместе с тем объявил, что федерация подает апелляцию на решение исполкома ЕАБА.