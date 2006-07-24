Кака останется в «Милане»

Несмотря на интерес мадридского «Реала» и лондонского «Челси» к полузащитнику «Милана» и сборной Бразилии Кака футболист останется в итальянском клубе, передает «Советский Спорт» со ссылкой на отца игрока, который также является его агентом.

«Я не вел переговоров с «Реалом» и не разговаривал ни с Франко Бальдини, ни с Предрагом Миятовичем. Мой сын не собирается никуда уходить. Если «Реал» заинтересован в услугах Кака, ему следует обратиться к руководству «Милана». Мы совсем недавно подписали новый контракт до 2010 года, и нас все устраивает в «Милане», сказал отец футболиста.

Напомним, что президент «Реала» Рамон Кальдерон перед выборами пообещал своим избирателям приобрести Кака и уже предложил «Милану» 60 млн. евро за переход Кака в мадридский клуб, а самому футболисту семилетний контракт с зарплатой в 10 млн. евро в год. В свою очередь президент «Челси» Роман Абрамович готов был заплатить 100 млн. евро, чтобы убедить «Милан» продать Кака.