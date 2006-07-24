Борзаковский возлагает большие надежды на Олимпиаду в Пекине

Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский мечтает повторить свой успех на Играх-2008 в Пекине, передает «Советский Спорт»

«Когда постоянно выступаешь на высоком уровне, неминуемо приходит усталость, наступает спад результатов. Чтобы этого не произошло в олимпийский 2008 год, я решил передохнуть в этом сезоне, поддерживая форму только одноразовыми коммерческими стартами. Я до сих пор не могу восстановить силы после летнего чемпионата мира 2005 года!.. Поэтому первым серьезным турниром, в котором я приму участие, станет чемпионат мира 2007 года в Торонто. Уже сейчас я тренируюсь с прицелом на него. В принципе, физически чувствую себя неплохо, а вот психологически только-только начинаю приходить в себя после смерти бабушки. Если бы не поддержка семьи, не знаю, что бы я делал. И вообще я понял, что на первом месте для меня всегда будет стоять семья», - сказал Борзаковский.

Возвращаясь к перспективам своей спортивной карьеры, Юрий Борзаковский добавил: «Несмотря на такое соревновательное затишье, у меня грандиозные планы на Олимпийские игры 2008 года. Мы с тренером сделаем все, чтобы выйти на пик формы - именно к Пекину. Для меня это будет уже третья Олимпиада, я могу назвать себя ветераном Игр. И очень надеюсь, что опыт мне поможет», - добавил Борзаковский.