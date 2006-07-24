Жара в Хересе помогла McLaren

Исполнительный директор McLaren Мартин Уитмарш доволен прошедшими тестами в Хересе и считает, что жаркая погода позволила лучше подготовиться к приближающимся Гран-при, пишет «Мир Формулы-1»

Мартин Уитмарш: “Работа в Хересе включала в себя сравнение резины для Гран-При Германии, Венгрии и Турции. На последних тестах этот элемент особенно нам удался благодаря крайне высокой температуре трассы, схожую с той, которую мы ожидаем на предстоящих Гран-При. Вместе с нашим партнером Michelin мы смогли работать в наилучших условиях.



На тестах мы также обратили внимание на аэродинамику и механику MP4-21, работая над передней и задней подвеской, и над пакетами антикрыльев. Мы получили положительную отдачу от всех трех наших пилотов, и мы уверены, что некоторые изменения отлично подойдут для Хоккенхаймринга. Наши пилоты проводили большое количество времени в боксах, пока в болиды вносились необходимые изменения. Однако, на этих тестах мы достигли наших целей, и теперь наше внимание сосредоточено на уикенде в Хоккенхайме”.