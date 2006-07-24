Букмекеры ставят на Шумахера

Впервые в этом сезоне Михаэль Шумахер возглавил рейтинг букмекеров, отодвинув на второе место лидера чемпионата Фернандо Алонсо. Именно шансы немца оцениваются выше всего на победу в домашнем Гран-при, сообщает «Мир Формулы-1». Кроме того, Педро де ла Роса после дебютной гонки во Франции сразу оказался на шестом месте.



1. Михаэль Шумахер, Ferrari – 1.8

2. Фернандо Алонсо, Renault – 2.5

3. Кими Райкконен, McLaren – 10

4. Фелипе Масса, Ferrari – 13

5. Джанкарло Физикелла, Renault – 15

6. Педро де ла Роса, McLaren – 34

7. Ральф Шумахер, Toyota – 51

8. Ярно Трулли, Toyota – 51

9. Дженсон Баттон, Honda – 81

10. Рубенс Баррикелло, Honda - 101