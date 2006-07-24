Соперником Украины на «Кубке Дэвиса» будет сборная Великобритании

В английском Истбурне в поединке "Кубка Дэвиса "между сборными Великобритании и Израиля гости одержали победу со счётом 2:3.

Таким образом в сентябре (22-24 числа) теннисная сборная Украины проведёт поединок против команды Великобритании. Сборная, которая проиграет, в 2007 году отправится выступать во 2-ю группу Евро-африканской зоны. Победители поведут в следующем сезоне борьбу за место в Мировой Группе, пишет «Наш спорт»

В поединке против сборной Израиля за Великобританию выступали: Алекс Богданович, Джеми Делгадо, Энди Мюррей и Алан Макин.