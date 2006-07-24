ЧМ. Стрельба. Украина в призеры не попала

В хорватском Загребе вчера стартовал 49-й чемпионат мира по стрельбе. В первый день чемпионата лучший украинский результат показала наша команда юниоров в стрельбе из пневматического пистолета. На дистанции 10 метров Сергей Смильнянин, Александр Зайцев и Владимир Пастернак набрали в сумме 1703 очка, и заняли 5 место, сообщает «Наш спорт»

Вёл борьбу за медаль чемпионата мира одессит Виктор Макаров. В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метрах наш спортсмен вышел в финал с вторым результатом (583 очка), но в финале Макаров ошибся в четвёртой стрельбе, и лишил себя шансов на высокое место. В итоге, Виктор занял в Загребе 6 место (результат 680.1).



Команда наших юниорок в стрельбе из пневматического пистолета заняла 15 место. За нашу команду выступали Инна Макарова, Инна Крячко и Анна Макарова.