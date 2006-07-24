Молодежная сборная Украины заняла 7 место на ЧЕ

Баскетболисты молодёжной сборной Украины заняли на чемпионате Европы в дивизионе "В" 7 место. В заключительной игре турнира наши баскетболисты переиграли сборную Австрии 73:68, и таким образом взяли у австрийцев реванш за поражение в групповом этапе (67:69), пишет «Наш спорт»



Всю игру на площадке шла упорная борьба. Наибольшее преимущество в счёте нашей сборной составило "+8" очков (19:11), австрийцы имели над нашей сборной макисальный перевес также в 8 очков (37:45). В заключительной четверти наша сборная ни разу не позволила сопернику выйти вперёд, и удачно отыграв в концовке поединка добилась победы.



15 очков в игре с Австрией набрал Вячеслав Кравцов, 14 очков принёс команде Максим Шепиль, 12 очков на счету Максима Пустозвонова.



Победителями молодёжного чемпионата Европы в дивизионе "В" стали баскетболисты Грузии, победившие в финале Македонию 96:88. Молодёжные сборные Грузии и Македонии в следующем году будут выступать в дивизионе "А".