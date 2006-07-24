Дисквалифицирована федерация тяжелой атлетики Индии

Федерация тяжелой атлетики Индии дисквалифицирована на один год и оштрафована на 50 тысяч долларов за применение допинга спортсменами этой страны, передает «СпортОнлайн» .

Международная федерация наказала индийскую после того, как четыре ее спортсмена были уличены в применении запрещенных средств в течение периода, не превышающего год. Все они принимали анаболический стероид станозолол. Дисквалификация федерации продлится до марта следующего года. Самым крупным соревнованием, которое пропустят индийские тяжелоатлеты, в декабре будут Азиатские игры.

Это уже вторая годичная дисквалификация индийской федерации за последние два года. Она также была наказана после того, как две тяжелоатлетки из этой страны провалили допинговые тесты во время Олимпиады в Афинах.