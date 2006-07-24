Мотогонки. Хэйден стал победителем «Гран-при США»

Американец Ники Хэйден стал победителем 11-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP - «Гран-при США». Вслед за Хэйденом финишировал испанец Даниэль Педроса. Замкнул пьедестал почета итальянец Марко Меландри, отставший от победителя более чем на 10 секунд.

Хэйден и Педроса понимают, что теперь для них дорога чиста, «сбросили» Меландри и победоносно устремились вперед. Выиграть этап при своих болельщиках - первостепенная задача для любого гонщика. Хэйден не исключение, что он с успехом и доказал, опередив на финише Педросу на 3,4 секунды. Благодаря этой победе Хэйден упрочил свое лидерство в общем зачете - на счету американца 194 очка. Педроса имеет в активе на 34 балла меньше. Неудачное выступление в Цинциннати отбросило Росси на четвертую строку (143). Соответственно, на «бронзовом» месте обосновался Меландри - 150, пишет «СпортОнлайн»