Дом родителей форварда сборной Англии Уэйна Руни подвергся ограблению. Воры действовали быстро и четко и смогли вынести все призы и медали, которые Руни успел выиграть за свою карьеру. Наиболее видным из них является приз лучшего молодого игрока, который достался Руни в 2002 году во время его выступления за "Эвертон". Также были украдены многочисленные семейные драгоценности.

"Все украденные вещи - очень ценные, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы вернуть их владельцам", - сообщил пресс-атташе местной полиции.

Тем временем английская сеть супермаркетов, с которой у Руни был подписан рекламный контракт на сумму в 3 миллиона фунтов стерлингов, разорвала договор с нападающим "Манчестер Юнайтед" в одностороннем порядке, сославшись на его неубедительное выступление на чемпионате мира, пишет «Спорт-Экспресс»