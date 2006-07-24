«Бавария» начнёт сезон без Лелля

Правый защитник "Баварии" Кристиан Лелль перенес операцию на плече и потому пропустит стартовый отрезок сезона 2006/07. Как передает «Газета.Ru», прошлый сезон 21-летний игрок обороны провел на правах аренды в "Кельне", за который сыграл 26 матчей, оставив самое хорошее впечатление. В ходе недавней проверочной встречи с австрийским ЛАСКом Лелль получил травму плеча и был на вертолете доставлен в мюнхенский госпиталь. Доктора определили повреждение связок и в понедельник утром прооперировали защитника.