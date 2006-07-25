Абрамовича футбол ведет к нищите

Губернатор Чукотки и владелец «Челси» Роман Абрамович потерял огромное количество денег за три года, сообщает «Сан».



Абрамович продал Дель Орно в «Валенсию» за 4,8 млн. фунтов стерлингов, а ирландца Дэмьена Даффа в «Ньюкасл». Такми образом, потери Абрамовича на трансферном рынке за три года составили 53,5 млн. фунтов стерлингов, передает «Советский Спорт».



Напомним, что Дафф был куплен в 2003 году у «Блэкберна» за 17 млн фунтов стерлингов, а Дель Орно - год назад у «Атлетика» за 8 млн. фунтов стерлингов.