Маскаев готовится драться с «новым» Рахманом

Российский супертяжеловес Олег Маскаев, которому 12 августа предстоит поединок за титул чемпиона WBC с его нынешним обладателем Хасимом Рахманом, не придает большого значения тому, что в 1999 году он уже побеждал своего будущего противника нокаутом и считает, что главное — это хорошо подготовиться к главному в его карьере поединку, сообщает ALLBoxing.ru.



Олег Маскаев: «Я убираю эти мысли в сторону. Можно извлечь много полезного из проведенных боев, но нельзя часто оглядываться назад. Не следует полагаться на то, что мне предстоит легкий бой только потому, что в прошлый раз я его нокаутировал. Сейчас мы оба совсем другие боксеры, чем были тогда». Что бы он не говорил — это его дело. Я не хочу отвечать таким же образом. Я верю в то, что бой все покажет. На меня полагается много людей: моя семья, мои поклонники и моя команда. Они зависят от меня, и это дает мне дополнительную мотивацию, так как я не могу их подвести. Я всегда выхожу драться и всегда выхожу побеждать».