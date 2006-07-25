Матч «Динамо»-«Металлургс» обслужит североирландец

Поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между лиепайским «Металлургсом» и киевским «Динамо» будет обслуживать судейская бригада во главе с североирландцем Марком Куртни.



В прошлом году Марк был признан лучшим рефери своей страны. Арбитрами на линии будут его соотечественники Давид Редферн и Кейт Тревор Глазго. Делегат УЕФА - бельгиец Карел Вертонге, сообщает пресс-служба ФК «Динамо (Киев)».

Напомним, что первая встреча латышского и украинского клубов состоится завтра, 26 июля, в 20.00 по киевскому времени в Лиепае на стадионе «Даугава».