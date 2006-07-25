«Аль-Джазира» покупает Недведа

Футбольный клуб "Аль-Джазира" из ОАЭ предложил контракт лидеру полузащиты "Ювентуса" Павелу Недведу. Как сообщает ИА "Спортком", чеху было сделано предложение в размере $19 млн за сезон.



"Мы напрямую связалсиь с игроком, и он обещал нам сообщить о своем решении в течении нескольких дней, - сказал пресс-атташе "Аль-Джазтра". - Лично я считаю что всвязи с тем, что "Ювентус" будет играть в серии В, то есть достаточно большой шанс, что Недвед даст положительный ответ и уже в ближайшие дни приедет к нам для подписания контракта как минимум сроком на один год", передает «Газета.Ru».