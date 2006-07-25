Обокрали форварда сборной Англии

Памятные вещи нападающего сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни были украдены из дома его родителей в Ливерпуле, пока те находились в отпуске.



Форвард лишился футболок национальной команды, футболки, в которой он играл в финале Кубка Англии, приза "Лучшему молодому спортсмену 2004 года" по версии BBC. Кроме того, воры украли множество семейных драгоценностей, передает Reuters.



"Из дома украдено множество памятных вещей, - заявила пресс-секретарь мерсисайдской полиции. – Я хотела бы попросить всех граждан внимательно смотреть на рынках и аукционах – не попадутся ли им эти вещи".



Издание The Sun предложило награду в 1000 фунтов каждому, кто поможет найти украденные вещи.