Бокс. Валуев будет тренироваться «по-армянски»

Промоутер Дон Кинг и американский телеканал НВО надеются, что им удастся организовать поединок чемпиона WBA в супертяжелом весе Николая Валуева в США.



Не исключено, что 7 октября Валуев встретится с американским боксером Монте Барреттом в легендарном нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гарден".



Ожидается, что в ближайшие дни будет подписан контракт на проведение боя. В начале августа Валуев планирует отправиться в Армению, чтобы воспользоваться условиями высокогорья, а заключительный этап подготовки к поединку с Барреттом он проведет в Берлине, передает «Утро.ru».