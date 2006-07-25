Роналдо возвращается в «Интер»?

Бразильский форвард мадридского "Реала" Роналдо может вернуться в миланский "Интер" в результате обмена на своего соотечественника Адриано. Об этом сообщает Eurosport со ссылкой на испанское спортивное издание As.



По данным As, владелец "Интера" Массимо Моратти обсуждал с боссами "Реала" возможность возвращения Роналдо. С одной стороны, мадридцы не против ухода своего форварда, с другой - взамен им нужен такой нападающий, как Адриано.



Новый наставник "Реала" Фабио Капелло заявил, что сначала хотел бы переговорить на эту тему с самим Роналдо и только потом принимать какие-либо решения, передает NEWSru.com.



Также в зарубежных спортивных СМИ обсуждается другой вариант обмена Роналдо в "Манчестер Юнайтед" на Рууда ван Нистелроя, который вряд ли останется в Англии.



Напомним, что до переезда в Мадрид летом 2002 года Роналдо провел в "Интере" пять сезонов.