Главой УЕФА может стать Платини

Бывший капитан сборной Франции Мишель Платини подтвердил, что будет бороться за место президента Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).



51-летний Платини ранее выражал намерение возглавить УЕФА, и теперь президент Федерации футбола Франции Жан-Пьерр Эскалет в официальном письме в УЕФА представил его как кандидата. Как отмечает Reuters, Платини входит в исполнительные комитеты УЕФА и ФИФА.



Нынешний глава УЕФА 76-летний швед Леннарт Юханссон сказал в этом месяце, что также будет участвовать в выборах. Он является президентом союза с 1990 года. Выборы состоятся во время конгресса УЕФА в Дюссельдорфе 25-26 января следующего года, передает NEWSru.com.



Платини пока является единственным кандидатом, официально заявившим о своем намерении бороться за пост президента УЕФА.



В июне бывший капитан и тренер сборной Германии Франц Беккенбауэр сообщил, что он примет участие в выборах в качестве кандидата лишь в случае ухода Юханссона с поста главы УЕФА.