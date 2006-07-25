Бубнов: в чемпионате России все решают кланы

Бывший прославленный игрок московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о коррупции в российском футболе. Фрагменты его выступления передает «Советский Спорт».



«В российском футболе очередной скандал. Какой по счету? Уже сбились. Это в цивилизованном мире в борьбе с коррупцией перешли от слов к делу, точнее – к делам – уголовным».



«Россию издавна называли страной отвратительных дорог и воров. К сожалению, такой она остается и до сих пор. Мы впереди планеты всей по взяточникам на душу населения. Есть они, конечно, и в футболе».



«… у нас придумали словосочетание «работа с судьями». В России не дают им взятки, а работают с ними. Для этой работы выделяют даже специальную строку в бюджете клуба и не стесняются об этом говорить».



«… вернемся к событиям в Томске… о «серьезных силах» Шавло сказал прилюдно, а не в приватной беседе, как Жиляев. И, извинившись перед Гинером, тем не менее, рассматривает возможность обращения в суд. Вот только кого судить? И что же это все-таки за «серьезные силы»? Кому выгодно вставлять палки в колеса «Спартаку»? Уж не Нальчику ли с Казанью?»



«Кто такие «серьезные силы», Шавло прекрасно знает! Эти «силы» не сходят с газетных полос и телеэкранов. И даже позволяют себе на пресс-конференциях после матчей шутить: не расстраивайся, сегодня очки важнее нам, а не тебе. … Эти силы занимают ведущие посты в клубах и РФС. Шавло также известно, что в российском футболе существуют кланы. Это они решают, кому чемпионом становиться, кому вылетать, кому быть президентом РФС, а кому главным тренером сборной. Но Шавло не называет дельцов от футбола, потому что за конкретику можно выпасть из обоймы».



«РФС должен начать борьбу с коррупцией с самого себя. Хотя трудно представить, что чиновники, заинтересованные в сохранении системы и связанные круговой порукой, пометут сор из избы»…