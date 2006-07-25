Протасов сменит Блохина?

Ходят слухи, что главный тренер "Днепра" Олег Протасов, может в скором времени покинуть клуб.



Олега Валерьевича пророчат в преемники Олега Владимировича на посту главного тренера сборной Украины. Блохин, в свою очередь, якобы может оказаться на командирском мостике "Динамо".



Хотя, как мы помним, был сказано, что Олег Блохин поведет нашу сборную к чемпионату Европы 2008 года. Ну а что касается киевского "Динамо", то Анатолий Демьяненко будет пытаться пробиться с клубом в групповой раунд Лиги чемпионов, передает «Наш спорт».