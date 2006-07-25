За Коула у «Челси» требуют 25 млн. фунтов стерлингов

Лондонский "Арсенал" ответил отказом на предложение "Челси" продать левого защитника сборной Англии Эшли Коула за 16,5 миллионов фунтов стерлингов. Как сообщает The Times, "канониры" намерены выручить за Коула не менее 25 миллионов фунтов.



Кроме того, по данным другого английского издания The Sun, руководство "Арсенала" готово уступить своего игрока за меньшие деньги, но лишь в том случае, если "Челси" присовокупит к денежному чеку французского защитника Уильяма Галласа. Но этот вариант категорически не устраивает главного тренера "аристократов" Жозе Моуринью, передает «Спорт Экспресс».



Напомним, что это уже не первая попытка "Челси" подписать Эшли Коула. В прошлом году дисциплинарный комитет Английской футбольной ассоциации (ФА) даже наказал "аристократов" и персонально Жозе Моуринью за несанкционированные переговоры с футболистом более, чем за полгода до истечения контракта.