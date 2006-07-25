Тайсон поддержит Ибрагимова в бою с Остином

28 июля бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон будет в числе зрителей поединка российского супертяжеловеса Султана Ибрагимова с американцем Рэем Остином. Об этом сообщает ALLBoxing.ru.



«Я ценю поддержку, которую Майк Тайсон оказывает мне в самом важном для меня на сегодняшний момент поединке. Его присутствие мотивирует меня выступить еще лучше и нокаутировать Остина, — сказал Ибрагимов. — Я многому научился у него, не только из общения с ним, но и из просмотра его поединков. Он оказал на меня очень большое влияние».