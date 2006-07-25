Тимощук подписал контракт с «Фейеноордом»

Голландский "Фейеноорд" достиг договоренности о переходе в команду капитана донецкого "Шахтера", полузащитника сборной Украины Анатолия Тимощука. Украинский "опорник" подписал с голландским клубом личный контракт. Трансфер Тимощука обошелся "Фейеноорду" в 3,5 миллиона евро, сообщает «Корреспондент».



Украинский футболист, который стал одним из лучших в составе своей сборной на чемпионате мира в Германии, призван заменить в голландской команде получившего серьезную травму Альфреда Шредера. По мнению руководства "Фейенорда", приобретение игрока класса Тимощука должно показать остальным футболистам, что клуб будет бороться за самые высокие места.



Переговоры о приобретении Тимощука вели генеральный директор "Фейеноорда" Крис Уортс, технический директор клуба Питер Босз и юрист Йорис ван Бентхем, специализирующийся по делам в Восточной Европе. К новому клубу украинский полузащитник присоединится сразу после того, как "Шахтер" перешлет в Нидерланды все трансферные документы.