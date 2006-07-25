На «Олимпийском» построят теннисный центр экстра-класса

Завтра, 26 июля, состоится подписание договора между министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта и федерацией тенниса Украины о сооружении Национального теннисного центра на территории НСК «Олимпийский».



Сооружение будет отвечать самым лучшим международным стандартам, по аналогии с такими теннисными центрами как «Мельбурн и Олимпик Парк» в Австралии, «Флашинг Медуз Гейшнл Теннис Центр» в США.



В подписании договора примут участие министр Юрий Павленко и президент федерации тенниса Вадим Шульман, сообщили «Главреду» из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.