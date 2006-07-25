Состав «Динамо» (Киев) на матч с «Металлургсом» (Лиепая)

Сегодня утром делегация киевского "Динамо" отправилась в Латвию, где наша команда проведет первый поединок второго отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов.



Тренерский штаб взял в Лиепаю 19 футболистов. Самые большие проблемы "бело-синие" испытывают в линии обороны. К травмированным Владу Ващуку, Родольфо и Сергею Федорову добавился Горан Саблич, а Родриго дисквалифицирован за прошлогоднее удаление.



Также по разным причинам в составе команды нет Артема Милевского, Марьяна Марковича, Милоша Нинковича и Клебера.



Вот полный список улетевших в Латвию игроков:



Вратари: Александр Шовковский, Александр Рыбка;



Защитники: Горан Гавранчич, Андрей Несмачный, Бадр Эль Каддури, Виталий Мандзюк, Давид Имедашвили, Андрей Ещенко;



Полузащитники: Диого Ринкон, Флорин Чернат, Карлос Корреа, Руслан Ротань, Айила Юссуф, Олег Гусев, Валентин Белькевич, Сергей Ребров, Тарас Михалик;



Нападающие: Максим Шацких, Марис Верпаковскис



Вечером динамовцы проведут тренировку на лиепайском стадионе "Даугава", сообщает пресс-служба ФК «Динамо (Киев)».