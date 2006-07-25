В любительском боксе ожидается революция

Итоги чемпионата Европы в Пловдиве создали почву для революционных изменений в правилах любительского бокса. Целый ряд европейских боксерских федераций выступили с предложениями: отказаться от защитных масок, изменить регламент поединков до 3 раундов по три минуты, оставить за рефери на ринге решающий голос в определении победителя боя.



Для болгарской газеты "Труд" предложения прокомментировал член тренерской комиссии Европейской ассоциации любительского бокса (ЕАБА) Виктор Баранов (Белоруссия). По мнению тренера, защитные шлемы убивают зрелищность, так как зрители практически не видят эмоций боксеров.



"Решающий голос в определении победителя должен иметь рефери в ринге, а не компьютер. Сейчас боковым арбитрам требуется за секунды дать преимущество одному или другому боксеру, но не у каждого человека соответствующая быстрая реакция, и получается, что лучше на ринге боксер в синей майке, а компьютер отдает победу красному", - цитирует Баранова ИТАР-ТАСС.

Новые предложения будут рассмотрены президентом ЕАБА Эдуардом Хусаиновым, конгрессом ассоциации и, в случае одобрения, будут переданы в международную федерацию.