Шумахер серьезно настроен на победу

Михаэль Шумахер: "В Формуле-1 ситуация может измениться мгновенно, преимущество, еще вчера казавшееся комфортным тает и одних лидеров сменяют другие, надеюсь подобным образом все произойдет и в этом сезоне. Главная задача Ferrari — прессинговать соперников, заставив их ошибаться, добиться лучшего результата в каждой из оставшихся гонок. Если нам удастся ее выполнить, тогда ситуация изменится и мы сможем бороться за титул.



Не думаю, что стоит еще раз говорить о том, как серьезно мы настроены на победу, но у Ferrari действительно сильный дух — мы хотим выиграть этот чемпионат и сделаем для этого все возможное", пишет F1News.Ru