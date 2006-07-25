Трансфер Нистелроя провалился

Голландский нападающий "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой приступил к тренировкам в составе английского клуба. Попытки мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" приобрести бомбардира завершились неудачей – оба клуба отказались выплачивать манкунианцам за 30-летнего футболиста требуемые 15 миллионов фунтов стерлингов, передает «Лента.ru»

Напомним, что в конце прошлого сезона у Нистелроя произошел конфликт с главным тренером "МЮ" сэром Алексом Фергюсоном, который не поставил голландца на матч с "Чарльтоном" и запретил ему играть в прощальном матче Роя Кина. Форвард заявил, что он намерен покинуть клуб, но решил отложить решение трансферных вопросов до окончания ЧМ-2006.

Ван Нистелрой уже заявил, что он согласен играть как в "Реале", так и в "Баварии", но претенденты на игрока не могут сойтись в цене с руководством "МЮ". Испанский и немецкий клубы пытаются сбить цену на голландского бомбардира на пять миллионов евро. Отметим, что Рууд ван Нистелрой – один из восьми игроков в истории "Манчестер Юнайтед", которым за время выступления в этом клубе удалось забить более 150 голов.