Олимпиада-2012 превышает бюджет

Олимпийский стадион в Лондоне, строительство которого запланировано к Играм-2012, обойдется оргкомитету Олимпиады на 30 миллионов фунтов дороже, чем планировалось изначально, передает «Лента.ru»

В связи с постоянно повышающимися ценами на электроэнергию и увеличившейся стоимостью проектированию объекта, теперь его смета возросла с 250 до 280 миллионов фунтов.

Общий бюджет Олимпиады-2012, которая состоится в Лондоне, запланирован в размере 2,4 миллиардов фунтов стерлингов, однако источники в оргкомитете утверждают, что эта цифра возрастет до 5 миллиардов фунтов.

В качестве примера приводится стадион "Уэмбли", стоимость которого намного выросла с первоначально запланированной сметой, а работы по строительству объекта продолжаются до сих пор.