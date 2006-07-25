Теннис. Роддика взял под опеку Коннорс

Американский теннисист Энди Роддик будет тренироваться под руководством своего легендарного соотечественника Джимми Коннорса, неоднократного победителя турниров "Большого шлема". Это решение Роддик принял после того, как впервые с 2002 года вылетел из десятки сильнейших теннисистов в мировом рейтинге, пишет «Лента.ru»

По словам Роддика, ключевым фактором того, что он решил тренироваться у Коннорса, стало доверие, которое выразил ему теннисист, выигравший за свою карьеру 105 турниров, в том числе восемь – из серии "Большого шлема". "Он просто сказал мне – я в тебя верю и знаю как сделать тебя лучшим", - отметил Роддик.

"Я постараюсь сделать все, чтобы Энди вновь вернулся на вершину мирового рейтинга. Моя главная задача – передать ему часть той энергии, которая помогала мне добиваться побед", - сказал Коннорс. Напомним, что в нынешнем году Роддик, чемпион US Open-2003, финалист Уимблдона 2004 и 2005 годов, не сумел выиграть ни одного турнира.