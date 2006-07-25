Утверждена дисквалификация Садовой

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) утвердила двухлетнюю дисквалификацию олимпийской чемпионки 2004 года в метании диска Натальи Садовой за использование допинга. Председатель комиссии по расследованию допинг-случаев в легкой атлетики Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Олег Дмитрусенко сообщил: хотя положительной оказалась проба, взятая у Садовой 28 мая после победы на турнире в голландском Хенгело, отсчет ее дисквалификации начался с 7 июля этого года – и продлится до 7 июля 2008 года.

«Буквально на длях мы получили из IAAF письмо, в котором подтверждается наказание, наложенное ВФЛА – дисквалифицировать Наталью Садову на два года, - сказал Дмитрусенко. - По правилам IAAF, все наказания за употребление допинга выносят национальные федерации, в IAAF их утверждает или опротестовывает. Более того, по правилам IAAF, отсчет дисквалификации начинается не с момента уличиния в применении запрещенных препаратов, а – либо с момента написания официального заявления с признанием в употреблении запрещенных препаратов, либо с момента проведения заседания, на котором вынесено решение о дисквалификации, уже после проведения формальностей вроде проведения контрольной пробы «В». Как известно, Наталья Садова отказалась от проведения контрольной пробы. Сообщения IAAF о положительной пробе Садовой пришло в ВФЛА 3 июля, а уже 7 июля она написала заявление о признании своей вины и отказе от пробы «В». Поэтому именно с 7 июля начинается дисквалификация Садовой», передает «Газета.Ru»