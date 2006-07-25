Федерации тяжелой атлетики России грозит дисквалификация

Глава антидопинговой службы Олимпийского комитета России (ОКР) Николай Дурманов считает, что применение допинга российскими спортсменами, недавно пойманными на употреблении запрещенных веществ (тяжелоатлеты Дмитрий Берестов и Евгений Писарев и дискоболка Наталья Садова), не было случайным, пишет «Газета.Ru»

"Конечно, это злой умысел. Прием допинга - это всегда злой умысел, - сказал Дурманов. - И когда мы кого-то ловим, мы слушаем очень много придумок и фантазий. Но в 90% случаев это банальный прием допинга".

По словам главы антидопинговой службы ОКР, скандалы в тяжелой атлетике не стали неожиданностью. Он рассказал, что некоторое время назад уже были дисквалифицированы несколько национальных федераций тяжелой атлетики, в том числе Индии и Болгарии. Теперь под угрозой находятся Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР).

"Мы имеем уже двоих пойманных и должны сделать все, чтобы не было третьего. Если попадется еще кто-то, то федерации грозит дисквалификация и большие проблемы с Пекином (летняя Олимпиада-2008)", - отметил Дурманов.