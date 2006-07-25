Стартовал автопробег «Пекин-Москва»

Группа из 13 внедорожников отправилась во вторник с центральной пекинской площади Тяньаньмэнь в автопробег "Пекин - Москва: маршрут дружбы". Как передает «Газета.Ru», местом старта была определена площадка между мавзолеем Мао Цзэдуна и древними воротами "Чжэнъянмэн".

Выступая на торжественной церемонии, знаменующей начало автопробега, член Госсовета КНР Тан Цзясюань пожелал успеха участникам автопробега и выразил надежду, что он послужит укреплению добрососедства между Китаем и Россией.

"Успешное проведение автопробега - этого "великого похода" дружбы - сыграет важную роль в укреплении взаимопонимания и дружбы между народами Китая и России", - сказал Тан Цзясюань.