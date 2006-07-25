Трулли продлит контракт с «Тойотой»

Итальянский пилот "Формулы-1" Ярно Трулли заявил, что договорился о продлении своего контракта с "Тойотой", который истекает в конце сезона-2006. По словам гонщика, он провел переговоры с боссами "Тойоты", стороны пришли к соглашению и сейчас обсуждают последние детали, передает «Газета.Ru»

Косвенно слова Трулли подтверждает президент команды Джон Хауэтт, который недавно дал понять, что "Тойота" намерена сохранить нынешний состав в дальнейшем. Впрочем, официального подтверждения о подписании нового договора с итальянцем пока не было.