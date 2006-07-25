Хиддинк намерен определить состав

Главный тренер сборной России Гус Хиддинк прилетает в Москву в субботу, 29 июля, и пробудет в России не менее недели. За это время голландец намерен плотно заняться просмотром кандидатов в национальную команду и в итоге сформировать состав на товарищеский матч против Латвии, который состоится 16 августа, сообщает «Спорт-Экспресс»

Хиддинк будет работать над определением состава со своим помощником Александром Бородюком. Не исключено, что в ходе нынешнего приезда голландского специалиста окончательно определится и состав тренерского штаба команды.

Как уже сообщалось ранее, Хиддинк планирует посетить три матча 13-го тура чемпионата России: "Торпедо" - ЦСКА (29 июля), "Сатурн" - "Локомотив" и "Динамо" - "Зенит" (оба - 30 июля).

Как и во время прошлого визита, тренер прибудет в сопровождении своей супруги Элизабет.