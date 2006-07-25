Состав сборной Украины на ЧЕ по легкой атлетике

25 июля 2006, 18:19

Вчера на заседании исполкома Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) был утвержден состав сборной Украины для участия в 19-м Чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет 7-13 августа в Гетеборге (Швеция). Определяющим фактором при формировании команды стали итоги завершившегося накануне в Киеве Чемпионата Украины. Однако ряд ведущих легкоатлетов страны забронировали себе место в сборной, минуя национальное первенство.
В состав сборной Украины по легкой атлетике вошли 53 спортсмена. За право представлять Украину на чемпионате Европы, стартующем 7 августа в шведском Гетеборге, многие из них в минувший уикенд боролись на национальном первенстве, проходившем в киевском НСК "Олимпийский". В то же время несколько ведущих мастеров, чье участие в Евро-2006 было гарантировано, чемпионат Украины пропустили и готовились по индивидуальной программе. Так, не увидели зрители НСК "Олимпийский" бегуна Ивана Гешко, который сейчас идет на третьем месте в общем зачете "Мирового тура" Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), прыгунью тройным Ольгу Солодуху и ее коллегу Виктора Ястребова, метателя молота Андрея Скварука, чемпионку мира в семиборье Людмилу Блонскую и бегунью на 1500 м Ирину Лещинскую. Однако и без участия фаворитов борьба была достаточно напряженной и принесла ряд высоких результатов.
Например, в отсутствие Ивана Гешко черновчанин Николай Лабовский победил с результатом 3.39,13 и квалифицировался на чемпионат Европы, где будет выступать вместе со своим титулованным земляком. Лабовский сумел опередить многократного чемпиона Европы по кроссу Сергея Лебедя из Донецка, который в Гетеборге будет соревноваться на стайерских дистанциях 5000 м и 10000 м. А в отсутствие Виктора Ястребова киевлянин Николай Саволайнен и харьковчанин Евгений Семененко прыгнули тройным на 17,02 м и также завоевали право выступать вместе с лидером сборной на чемпионате Европы.
Весьма значительными оказались достижения ведущих украинских атлетов. Олимпийский чемпион Афин-2004 одессит Юрий Билоног воспользовался шансом реабилитироваться в Киеве за неудачный в целом сезон и победил сразу в двух видах – толкании ядра (20,86 м) и метании диска (62,67 м). Острой была борьба в секторе прыжков с шестом, за которой с трибун наблюдал сам Сергей Бубка. В споре лучших шестовиков страны дончанин Денис Юрченко по дополнительным показателям (меньшее число попыток) опередил киевлянина Александра Корчмида, показавшего одинаковый с ним результат – 5,70 м. Занявший третье место Максим Мазурик из Донецка (5,60) так же, как и два первых призера, вошел в состав сборной на Евро-2006.
Прыгунья в длину Виктория Рыбалко из Запорожья победила, показав 11-й результат сезона в мире – 6,87 м. Это достижение позволило ей занять в составе сборной место харьковчанки Виктории Молчановой, которая представляла Украину на недавнем Кубке Европы в Малаге (Испания). У мужчин в этом виде программы лидировал Алексей Лукашевич из Днепропетровска, который в пятой попытке улетел на 8,17 м – только четверо атлетов в Европе в нынешнем сезоне достигали такой отметки. Занявший второе место с результатом 8,04 м Дмитрий Белоцерковский составит компанию своему земляку Лукашевичу в Гетеборге.
В секторе для прыжков в высоту киевлянка Ирина Михальченко выиграла с результатом 1,95 м. Любопытно, что предыдущую высоту, которую не сумела преодолеть ни одна из ее соперниц,– 1,92 м – Ирина взяла только с последней, третьей попытки. Другая киевлянка - Ирина Коваленко, показав 1,86 м, также квалифицировалась для участия в чемпионате Европы. У мужчин в прыжках в высоту был показан гроссмейстерский результат – Андрей Соколовский из Винницы прыгнул на 2,28 м. Правда, высота 2,31 м ему не покорилась. В Гетеборге Андрей постарается достойно заменить прошлогоднего чемпиона мира Юрия Кримаренко, который в этом сезоне на время отошел от больших соревнований.
Не обошелся турнир и без рекорда – Ирина Секачева (Киевская область) метнула молот на 74,31 м, установив новый рекорд Украины.
Передает «СпортОнлайн»

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