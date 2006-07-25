УЕФА дал Италии еще день для подачи списков участников еврокубков

Во вторник Европейскому союзу футбольных ассоциаций (УЕФА) пришлось в срочном порядке рассмотреть просьбу Футбольной ассоциации Италии (ФАИ) о переносе на один день срока подачи списка команд-участниц Лиги чемпионов и Кубка УЕФА нового сезона от этой страны, передает «Советский Спорт». После рассмотрения дела УЕФА счел аргументы ФАИ весомыми и разрешил итальянцам подать свой список днем позже, 26 июля.

Таким сроком ранее являлось 25 июля, однако в Италии в этот день должны быть обнародованы итоги рассмотрения апелляции футбольных клубов, замешанных в коррупционном скандале, который получил название «Моджигейт» по имени бывшего президента туринского «Ювентуса» Лучано Моджи. Апелляционный процесс по этому делу, который должен окончательно решить судьбу «Ювентуса», «Лацио», «Фиорентины» и «Милана», начался в Риме в минувшую субботу.

На прошлой неделе федеральный суд Италии вынес приговор этим клубам, согласно которому «Ювентус», «Фиорентина» и «Лацио» переводятся в серию В и начнут новый чемпионат страны с очковым дефицитом в 30, 12 и 7 очков соответственно. Кроме того, у туринцев отобрали два последних чемпионских титула (2005, 2006). «Милан» же останется в серии А, но без права принимать участие в европейских клубных турнирах в этом сезоне. Команду также лишили 15 очков на старте чемпионата.

Адвокаты клубов опротестовали этот приговор в надежде добиться смягчения наказания. Однако федеральный прокурор Стефано Палацци, напротив, выступил за ужесточение приговора клубам вплоть до перевода «Ювентуса» в серию С.

Ожидается, что вердикт апелляционного суда будет оглашен во вторник в 20.30. До этого момента ФАИ не сможет определиться со списком клубов-участников евротурниров на ближайший сезон, поскольку теоретически, в случае полного оправдания, в нем могут появиться клубы, замешанные в коррупционном скандале.

Список всех участников Лиги чемпионов и Кубка УЕФА сезона-2006/07 необходим УЕФА для проведения жеребьевки этих турниров, которая состоится в швейцарском Ньоне в пятницу, 28 июля.