Украинских боксеров «поднимают в деньгах»

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко встретился с участниками национальной сборной по боксу, завоевавшими 5 медалей на чемпионате Европы в Пловдиве (Болгария).



По итогам континентального первенства, сборная Украины заняла второе общекомандное место (первое место – у сборной России) среди 42 стран. Золото Украине принес Денис Пояцика, серебро – Исмаил Силлах, бронзу – Александр Усик, Александр Стрелецкий и Александр Ключко.



Юрий Павленко на встрече сообщил, что министерство увеличивает финансирование национальной команды по боксу в рамках внедрения рейтинговой системы финансирования – «есть результат – есть финансирование». Кроме того, министр поздравил Александра Усика с присвоением ему звания мастера спорта международного класса.



На встрече присутствовали вице-президент федерации бокса Украины Игорь Гайдамак и директор департамента олимпийского спорта министерства Александр Артемьев. Об этом сообщили «Главреду» из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.