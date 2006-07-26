Украинские стрелки принялись завоевывать медали на ЧМ

В Загребе, на чемпионате мира по стрельбе украинцы начали завоёвывать медали. Успеха добились наши женщины и юниорки в стрельбе по движущимся мишеням.



Самая молодая спортсменка в нашей "взрослой" сборной, 20-летняя Виктория Заболотная принесла команде Украины первую медаль. В стрельбе на 10 метров по движущимся мишеням Виктория выбила 380 очков. Столько же было и у китаянки Кижуе Ванг. Судьба 3-4 места определялась в перестрелке. Заболотная оказалась удачливее (19:18) и завоевала бронзу. Остальные наши спортсменки показали такие результаты, которых хватило нашей команде для медали. Виктория Заболотная, Галина Авраменко и Екатерина Самохина стали серебряными призёрами командных состязаний.



Ещё одна бронзовая награда в копилке нашей сборной появилась также после перестрелки. В состязаниях юниорок в стрельбе по движущимся мишеням Татьяна Евсеенко набрала 371 очко. В перестрелке луганчанка более чем уверено обошла россиянку Оксану Даниленко и завоевала бронзу. В командном зачёте трио наших молодых спортсменок завоевали бронзовую медаль. Кроме Евсеенко награду завоевали Настя Савельева и Людмила Данилюк.



Сегодня в Загребе представителям Украины пока что не удалось включиться в борьбу за медали. Виктор Макаров в стрельбе из пистолета на 50 метров показал 9-й результат (561 балл). В стрельбе из пистолета у юниоров Сергей Смельнянин занял 15 место (539 баллов). Только 21 место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров заняла Елена Костевич. В стрельбе из винтовки на дистанции 10 метров Александр Лазейкин набрал 595 очков, столько же было ещё у семи спортсменов, но при подсчёте разультатов каждой попытки Лазейкин выбыл из числа финалистов и занял только 9 место (в финале состязалась первая восьмёрка), передает «Наш спорт».