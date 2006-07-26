Парусный спорт. На ЧЕ лидируют украинки

В Голландии на чемпионате Европы по парусному спорту в классе "Инглинг" после двух дней состязаний на 1 месте идёт украинский экипаж возгавляемый Русланой Таран.



Руслана Таран, Светлана Матевушева и Анна Калинина выиграли стартовую гонку, а затем только однажды не смогли финишировать в первой десятка (на 4-м старте наши спортсменки заняли 14 место). После 6 стартов украинки имеют 20 очков. Упорно преследуют наших яхтменок австралийская яхта Николы Бейтвейт (21 очко) и российский экипаж Анны Басалкиной (22 очка).



Ещё один украинский экипаж в составе Ангелины Калинчевой, Екатерины Бабийчук и Екатерины Дмитренко пока что занимает на чемпионате Европы 18 место, передает «Наш спорт».



Чемпионат Европы завершится в субботу, 29 июля.