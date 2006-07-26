Украинские пловцы настроены на 5 медалей ЧЕ

Через неделю в Будапеште стартует чемпионат Европы по плаванью. Главный тренер сборной Украины Иван Сивак уверен, что нашим спортсменам по силам успешно выступить в Венгрии.



"Наша команда хорошо подготовилась к чемпионату Европы, и я хочу заверить Вас, мы очень серьёзно относимся к этому чемпионату. В сборной есть признаные лидеры, от которых мы ждём высоких результатов. Это Олег Лисогор, Андрей Сердинов, Яна Клочкова. Есть большая группа спортсменов, от которых мы ждём выхода в финал, и места в призёрах чемпионата. Это Ирина Амшенникова, Катя Зубкова, Сергей Адвена, Игорь Борисик и другие. Но есть и те, кто должен показать в Будапеште свой максимум, свой лучший результат. У целой группы спортсменов есть задача выступить как можно лучше для своего уровня и выйти в полуфинал, но их результаты могут помочь нам провести подготовку к Олимпийским играм. У каждого из наших участников есть своя задача, и каждый знает необходимые нормативы. Тот, кто покажет хороший результат и выполнит норматив на чемпионате Европы, уже сможет считать себя кандидатом в сборную Украины на участие в чемпионате мира. Уже сейчас мы ведём чёткую подготовку на чемпионат мира следующего года. Перед Олимпийскими играми в Афинах мы приехали с чемпионата мира с 8 Олимпийскими лицензиями, и теперь будем делать всё, чтобы таких лицензий было не меньше" - сказал Иван Григорьевич.



Говоря о шансах на медали, Иван Сивак не стал играть с журналистами в "кошки-мышки", не пытался избежать прямых ответов, а сказал чётко: "На чемпионате Европы в Берлине у нас было 5 золотых наград, их тогда добывали Олег Лисогор и Яна Клочкова. Сейчас, я стремлюсь к такому же результату, и очень хочу, чтобы золотые медали доставались не одному-двум спортсменам. Пусть у нас будет 5 наград, и пусть их завоюют 5 разных спортсменов. Я верю, что нашим спортсменам по силам выступить хорошо", передает «Наш спорт».