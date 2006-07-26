Исинбаева проиграла первый старт сезона

Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Афин, обладательница мирового рекорда в прыжках с шестом Елена Исинбаева впервые в этом сезоне проиграла старт.



На соревнованиях «ДН Галан» в Стокгольме Исинбаева по попыткам уступила польке Монике Пырек на высоте 4,62 м. Планка, установленная на высоте 4,72 м оказалась непокоренной. Третьей стала Светлана Феофанова, сообщает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.



Последний раз Исинбаева проигрывала в прошлом году в сентябре в Иокогаме. Тогда после длительного сезона Елена уступила бывшей россиянке, ныне выступающей за Австралию, Татьяне Григорьевой, передает «Советский Спорт».